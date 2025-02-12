Сенатор Джабаров рассказал об обмене территорий между Россией и Украиной

Россия не будет проводить обмен территориями с президентом Украины Владимиром Зеленским, как он ранее предлагал сделать с Курской областью. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
«Пускай Зеленский делает заявления для своей аудитории. Мы даже рассматривать их никогда не будем. Курская земля будет освобождена в ближайшее время. <...> Мы обменяем одну территорию на другую... Все наши территории важны, приоритета нет», — заявил Джабаров для «Ридус».
Ранее Зеленский в интервью газете The Guardian объявил, что Украина готова к переговорам об обмене небольшого участка территории Курской области с городом Суджей, занятого ВСУ в августе 2024 года. Украинский лидер предложил обменять этот участок на любую территорию в границах Украины 2013 года, которая сейчас находится под контролем российских военных.
Также и в Госдуме ответили Владимиру Зеленскому на подобную идею. Депутат Леонид Ивлев отметил, что такие предложения свидетельствуют о значительных недостатках в образовании главы Украины. Также депутат вспомнил цитату из советского романа «Двенадцать стульев»: «Торг здесь неуместен», тем самым он подчеркнул абсурдность обстоятельств.
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