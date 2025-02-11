В Госдуме ответили Зеленскому на слова об обмене территорий

Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена территориями, процитировал фразу из романа «Двенадцать стульев». Относительно возможности торга в этом вопросе политик высказался категорично против.
«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — процитировало Ивлева РИА Новости. Депутат Госдумы подчеркнул, что Россия своей землей не торгует и ее ни на что не меняет.
Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу обмен территориями с Россией. Украинский лидер подчеркнул возможность отказа от земель в Курской области, на которые ВСУ вторглись в ходе наступления полгода назад. При этом он выразил неуверенность относительно выбора территории для взаимного обмена.
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