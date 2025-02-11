В Госдуме ответили Зеленскому на слова об обмене территорий

Депутат Ивлев ответил Зеленскому фразой из «Двенадцати стульев»

12 февраля 2025 в 00:09 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы заявил Зеленскому, что РФ не собирается торговаться Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена территориями, процитировал фразу из романа «Двенадцать стульев». Относительно возможности торга в этом вопросе политик высказался категорично против. «Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — процитировало Ивлева РИА Новости. Депутат Госдумы подчеркнул, что Россия своей землей не торгует и ее ни на что не меняет. Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу обмен территориями с Россией. Украинский лидер подчеркнул возможность отказа от земель в Курской области, на которые ВСУ вторглись в ходе наступления полгода назад. При этом он выразил неуверенность относительно выбора территории для взаимного обмена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена территориями, процитировал фразу из романа «Двенадцать стульев». Относительно возможности торга в этом вопросе политик высказался категорично против. «Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — процитировало Ивлева РИА Новости. Депутат Госдумы подчеркнул, что Россия своей землей не торгует и ее ни на что не меняет. Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу обмен территориями с Россией. Украинский лидер подчеркнул возможность отказа от земель в Курской области, на которые ВСУ вторглись в ходе наступления полгода назад. При этом он выразил неуверенность относительно выбора территории для взаимного обмена.