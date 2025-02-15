В Финляндии призвали к восстановлению диалога с РФ

Четыре депутата из Европарламента, представляющие Финляндию, сочли необходимым наладить отношения между региональным содружеством и РФ. Как сообщают СМИ, необходимо начать переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным.
«Некоторые финские депутаты считают важным начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — передает Yle. Среди этих политиков Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома от Социал-демократической партии и Сирпа Пиетикяйнен из Коалиционной партии.
Ранее стало известно, что Финляндия проведет учения на закрытой границе с РФ. Мероприятие пройдет у пункта пропуска «Ваалимаа» с 17 по 23 февраля. Об этом писал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.