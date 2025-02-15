В Финляндии призвали к восстановлению диалога с РФ

Yle: Финляндия выступила за диалог Евросоюза с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финские депутаты призвали к диалогу с Россией
Финские депутаты призвали к диалогу с Россией Фото:

Четыре депутата из Европарламента, представляющие Финляндию, сочли необходимым наладить отношения между региональным содружеством и РФ. Как сообщают СМИ, необходимо начать переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным. 

«Некоторые финские депутаты считают важным начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — передает Yle. Среди этих политиков Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома от Социал-демократической партии и Сирпа Пиетикяйнен из Коалиционной партии.

Ранее стало известно, что Финляндия проведет учения на закрытой границе с РФ. Мероприятие пройдет у пункта пропуска «Ваалимаа» с 17 по 23 февраля. Об этом писал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре депутата из Европарламента, представляющие Финляндию, сочли необходимым наладить отношения между региональным содружеством и РФ. Как сообщают СМИ, необходимо начать переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным.  «Некоторые финские депутаты считают важным начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — передает Yle. Среди этих политиков Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома от Социал-демократической партии и Сирпа Пиетикяйнен из Коалиционной партии. Ранее стало известно, что Финляндия проведет учения на закрытой границе с РФ. Мероприятие пройдет у пункта пропуска «Ваалимаа» с 17 по 23 февраля. Об этом писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...