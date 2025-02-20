Какие праздники отмечают 21 февраля: что нельзя делать в этот день

В пятницу 21 февраля по всему миру отмечают самые разные праздники. В храмах чтят святого Захария, во многих странах вспоминают о родных языках, а в России благодарят фельдшеров за их работу. О праздниках 21 февраля — в материале URA.RU.
Православный праздник 21 февраля 2025 года
День памяти святого пророка Захарии Серповидца
В православных храмах по всему миру 21 февраля вспоминают святого пророка Захария Серповидца. О его жизни мало что известно. Когда еврейскому народу разрешили вернуться в Иерусалим после семидесятилетнего плена, святой вместе с отцом прибыли в разрушенный город и с юных лет начал пророческое служение.
В одном из своих видений пророк увидел свиток, который летел по воздуху в форме полумесяца. За это Захария начали звать Серповидец. Больше всего святой прославился тем, что предсказал пришествие Иисуса Христа.
Но не все пророчества Захария были приятны людям. Однажды святой обличил собравшихся иудеев. Возмущенная толпа напала и убила святого.
В народе этот праздник получил название Захара Серповидца. В этот день было принято начинать подготовку к работам в полях. Крестьяне доставали серпы, осматривали их, чистилии точили, приговаривая «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти».
По погодным приметам на Захара Серповидца определяли, чего ждать от марта. В народе верили, что чем холоднее 21 февраля, тем жарче будет начало весны.
Что нельзя делать 21 февраля 2025 года
В этот день люди старались не ходить в больницы и особенно — не ложиться на операции. Также в народе считалось, что 21 февраля не стоит лечить зубы, иначе могут навести порчу. А девушки старались не смотреть на себя в зеркало, чтобы не «проглядеть» красоту.
21 февраля люди старались не прибираться дома и не мыть полы — считалось, что тряпкой и веником можно «вымыть» из дома счастье. Важные переговоры и крупные сделки тоже старались не назначать на эту дату, чтобы не лишиться своих сбережений.
Праздники в России и мире 21 февраля 2025 года
Международный день родного языка
Начиная с 2000 года по всему миру 21 февраля отмечают международный день родного языка. Впервые праздник провозгласили на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Праздник создан, чтобы содействовать языковому и культурному разнообразию.
Дата была выбрана в честь событий, которые произошли в Бангладеше 21 февраля 1952 года. Тогда на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали вышли студенты. Они требовали признать его одним из государственных языков страны. Но полицейские открыли огонь по протестующим.
Ежегодно в честь праздника в самых разных странах по всему миру проходят мероприятия, посвященные уважению и защите языков. Особенно тех, которые находятся на грани исчезновения.
Всемирный день женского счастья
В 2017 году в США появился праздник, посвященный женскому счастью. Его придумала Карин Рокинд, которая таким образом начала борьбу против эпидемии депрессии у женщин.
В свой праздник женщины могут заявить о том, что они достойны счастья, любви к себе и самореализации. Во многих странах 21 февраля женщины собираются вместе, чтобы обсудить свои планы на будущее, а также просто отметить этот день. Всего в году три дня, посвященных женскому счастью: 21 февраля, 11 июня и 18 октября.
День фельдшера
21 февраля свой праздник отмечают работники со средним медицинским образованием. Фельдшеры оказывают первую помощь, диагностируют заболевания, принимают участие в операциях.
В России фельдшеры появились в 1741 году. Тогда в лазареты стали принимать учеников, которые должны были ухаживать за ранеными военными. Первая фельдшерская школа была открыта в 1816 году при московском военном госпитале.
Праздник создан для повышения престижа профессии фельдшера и интереса к работе в медицине. 21 февраля принято благодарить медицинских сотрудников за их вклад в безопасность и здоровье граждан.
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