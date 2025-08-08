После обрушения канатной дороги с туристами в Нальчике завели дело

В Нальчике возбуждено уголовное дело после обрыва троса канатной дороги в курортной зоне. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда)», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты осуществляют осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и проводят мероприятия по выяснению обстоятельств.
Следствие также уточняет, что для установления всех обстоятельств происшествия назначены необходимые специалисты. На месте работают сотрудники экстренных служб. Продолжается сбор материалов для оценки технического состояния оборудования и проверки соблюдения стандартов эксплуатации.
