Названа причина обрыва канатной дороги с туристами в Нальчике

Износ троса рассматривается причиной обрыва канатной дороги в Нальчике
Изношенный трос мог стать причиной ЧП в Нальчике на канатной дороге
Изношенный трос мог стать причиной ЧП в Нальчике на канатной дороге
новость из сюжета
В Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие

В качестве причины обрыва канатной дороги в Нальчике рассматривается износ троса. Информацию передали в оперативных службах.

«Износ троса мог привести к обрыву канатной дороги в Нальчике», — сообщили оперативные службы. Об этом пишет ТАСС.

По данным главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, пострадали пять человек. Сейчас проводится эвакуация застрявших туристов. Возбуждено уголовное дело. 

