Названа причина обрыва канатной дороги с туристами в Нальчике

Изношенный трос мог стать причиной ЧП в Нальчике на канатной дороге
В качестве причины обрыва канатной дороги в Нальчике рассматривается износ троса. Информацию передали в оперативных службах.
«Износ троса мог привести к обрыву канатной дороги в Нальчике», — сообщили оперативные службы. Об этом пишет ТАСС.
По данным главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, пострадали пять человек. Сейчас проводится эвакуация застрявших туристов. Возбуждено уголовное дело.
