Daily Express: в Британии готовятся к ядерному конфликту

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На фоне возможной эскалации конфликта на Украине в Британии готовятся к ядерному удару
На фоне возможной эскалации конфликта на Украине в Британии готовятся к ядерному удару Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Великобритании проходит подготовка к ядерному конфликту на случай, если Россия якобы применит ядерную бомбу «Тополь СС-25» в украинском конфликте. Об этом сообщает эксперт Daily Express Алекс Эванс. Отмечается, что эскалация конфликта неизбежна, если Киев не допустят к переговорам по текущей ситуации.

Аналитик напомнил, что недавно стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, и от разрушения мир отделяет всего 89 метафорических секунд. «К числу причин, по которым высчитывают опасность, относится возможность начала ядерной войны», — заявил Эванс, его слова приводятся в  материале. 

В публикации указывается на четыре возможных участка поражения в Лондоне в случае, если Россия якобы решит использовать ядерную бомбу «Тополь СС-25» с мощностью 800 килотонн. Первый сценарий предполагает полное уничтожение части центрального Лондона. Второй описывает обрушение нескольких зданий и поражение значительной части города. Третий влечет за собой серьезные ожоги для жителей нескольких районов. Четвертый сценарий предусматривает незначительные взрывы на окраинах столицы.

Daily Express также сообщает о ряде факторов, которые могут способствовать обострению международных отношений. К ним относятся переговоры между Россией и США по украинскому вопросу без участия Киева, увеличение Европой военных расходов и заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах направления войск на Украину.

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В Великобритании проходит подготовка к ядерному конфликту на случай, если Россия якобы применит ядерную бомбу «Тополь СС-25» в украинском конфликте. Об этом сообщает эксперт Daily Express Алекс Эванс. Отмечается, что эскалация конфликта неизбежна, если Киев не допустят к переговорам по текущей ситуации. Аналитик напомнил, что недавно стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, и от разрушения мир отделяет всего 89 метафорических секунд. «К числу причин, по которым высчитывают опасность, относится возможность начала ядерной войны», — заявил Эванс, его слова приводятся в  материале.  В публикации указывается на четыре возможных участка поражения в Лондоне в случае, если Россия якобы решит использовать ядерную бомбу «Тополь СС-25» с мощностью 800 килотонн. Первый сценарий предполагает полное уничтожение части центрального Лондона. Второй описывает обрушение нескольких зданий и поражение значительной части города. Третий влечет за собой серьезные ожоги для жителей нескольких районов. Четвертый сценарий предусматривает незначительные взрывы на окраинах столицы. Daily Express также сообщает о ряде факторов, которые могут способствовать обострению международных отношений. К ним относятся переговоры между Россией и США по украинскому вопросу без участия Киева, увеличение Европой военных расходов и заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах направления войск на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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