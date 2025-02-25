В Великобритании проходит подготовка к ядерному конфликту на случай, если Россия якобы применит ядерную бомбу «Тополь СС-25» в украинском конфликте. Об этом сообщает эксперт Daily Express Алекс Эванс. Отмечается, что эскалация конфликта неизбежна, если Киев не допустят к переговорам по текущей ситуации.
Аналитик напомнил, что недавно стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, и от разрушения мир отделяет всего 89 метафорических секунд. «К числу причин, по которым высчитывают опасность, относится возможность начала ядерной войны», — заявил Эванс, его слова приводятся в материале.
В публикации указывается на четыре возможных участка поражения в Лондоне в случае, если Россия якобы решит использовать ядерную бомбу «Тополь СС-25» с мощностью 800 килотонн. Первый сценарий предполагает полное уничтожение части центрального Лондона. Второй описывает обрушение нескольких зданий и поражение значительной части города. Третий влечет за собой серьезные ожоги для жителей нескольких районов. Четвертый сценарий предусматривает незначительные взрывы на окраинах столицы.
Daily Express также сообщает о ряде факторов, которые могут способствовать обострению международных отношений. К ним относятся переговоры между Россией и США по украинскому вопросу без участия Киева, увеличение Европой военных расходов и заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах направления войск на Украину.
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