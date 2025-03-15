Житель Петербурга убил гадалку, чтобы его душа не попал к ней в рабство

Житель Санкт-Петербурга Николай Антропов зарезал гадалку, у которой ранее лечился вместе с женой, чтобы его душа не попала в рабство. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
«[Антропов] достал нож и нанес ей не менее 2 ударов в область живота <...> Вину признает, совершил убийство М., чтобы его душа не попала к ней в рабство», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы петербуржских судов.
Антропов был знаком с гадалкой М. около 22 лет. Он лечился у нее вместе с женой, потому что она якобы заговаривала болезни. Спустя время жена умерла, а мужчина попал в больницу. Там он понял, что методы знакомой не помогли ему, и, более того, именно гадалка ответственна за его недуг. А когда М. начала просить номера телефонов его детей, решил убить ее, чтобы она больше не навредила ему и его семье.
Петербуржец взял с собой большой нож для резки мяса и пришел к гадалке, с которой они были соседями. Женщина открыла дверь, держа в руках банку с медом. Антропов нанес ей несколько ударов. После этого, Антропов купил водку и уехал в гараж, собираясь выпить ее, но отключился.
Мужчину задержали, он обвиняется в убийстве. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца.
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