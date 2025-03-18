18 марта 2025

Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский отреагировал на переговоры Трампа и Путина
Зеленский отреагировал на переговоры Трампа и Путина Фото:

Украина согласна прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский, комментируя переговоры главы США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, пишут СМИ. 

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения. Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали», — цитирует Зеленского «Известия». 

Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он дал указание своей команде по национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военных поставок Украине.

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Украина согласна прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский, комментируя переговоры главы США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, пишут СМИ.  «Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения. Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали», — цитирует Зеленского «Известия».  Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он дал указание своей команде по национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военных поставок Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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