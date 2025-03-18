Зеленский согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре

Украина согласна прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский, комментируя переговоры главы США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, пишут СМИ.
«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения. Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали», — цитирует Зеленского «Известия».
Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он дал указание своей команде по национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военных поставок Украине.
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