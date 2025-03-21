21 марта 2025

После взрыва в доме губернатор Слюсарь сообщил о новых атаках БПЛА на Ростов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА
Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА Фото:

В городах и районах Ростовской области сила и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

«БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе. В Пролетарском районе в высотном многоквартирном доме произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа», — написал глава региона у себя в Telegram.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Известно, что ударили по дому на улице Горсоветской, 49/1. Детали атаки уточняются.

Ранее URA.RU рассказывало, что многоквартирный дом в Ростове-на-Дону влетел дрон. Из-за этого произошел взрыв.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городах и районах Ростовской области сила и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. «БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе. В Пролетарском районе в высотном многоквартирном доме произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа», — написал глава региона у себя в Telegram. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Известно, что ударили по дому на улице Горсоветской, 49/1. Детали атаки уточняются. Ранее URA.RU рассказывало, что многоквартирный дом в Ростове-на-Дону влетел дрон. Из-за этого произошел взрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...