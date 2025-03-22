Экономист предупредил о росте цен на поддержанные авто на 25%

Рост цен на поддержанные автомобили составит 25% в текущем году. Об этом рассказала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.
«Если китайские модели замещены не будут, покупатель переключится на вторичный рынок. На этом фоне можно ожидать повышения цен на б/у автомобили минимум на 25% в текущем году», — передает слова Литвиненко «Подмосковье сегодня». Она добавила, что сокращение спроса на новые машины, по ее словам, не приведет к снижению цен, так как общая ценовая тенденция остается восходящей.
Ожидания по укреплению рубля не оправдываются на фоне растущей инфляции и насыщения рынка китайскими моделями, многие из которых не востребованы. Кроме того, высокие утильсборы и экономические реалии не позволят дилерам снижать цены, что делает ожидания по снижению стоимости автомобилей неоправданными, заключила Литвиненко
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