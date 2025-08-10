Южнокорейская группа YOUNG POSSE хочет записать фит с авторами песни «Сигма бой»

Южнокорейская женская K-pop-группа YOUNG POSSE, находящийся сейчас в России в рамках концертного тура, захотела записать совместную песню с авторами популярного трека «Сигма бой» — 12-летней Марией Янковской и Betsy (Светланой Чертищевой). Об этом сообщили сами участницы группы.
«Сейчас популярна песня „Сигма бой“, и мы бы с удовольствием записали совместный трек с авторами трека Марией Янковской и Betsy», — рассказали артистки. Информацию передает ТАСС.
Музыкальная группа 9 августа выступила на фестивале «MTC Live лето» в Лужниках, а 10 августа дала концерт в Санкт-Петербурге на площадке A2. Говоря о дальнейших планах, участницы коллектива сообщили, что у них пока нет точного расписания будущих выступлений в РФ, но они надеются вновь посетить страну, если будет возможность.
Девушки также отметили, что на их концерт пришло много зрителей, что стало приятной неожиданностью. Они очень благодарны россиянам за теплый прием и искреннюю поддержку. "И особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России. Это очень приятно, мы чувствуем себя счастливыми", — рассказала лидер группы Чон Сонхе.
YOUNG POSSE — это женская группа из Южной Кореи, созданная компаниями DSP Media и BEATS Entertainment. В ее состав входят пять девушек: Чон Сонхе, Ви Енджон, Джиана (Но Джихен), Ким Доын и Хан Джиын. Они дебютировали 18 октября 2023 года с мини-альбомом Macaroni Cheese. Основное музыкальное направление группы — хип-хоп и R&B.
