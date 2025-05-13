Правительство РФ усиливает работу для защиты россиян от мошенников

Правительство РФ совместно с ЦБ, парламентариями и правоохранителями разрабатывает меры для повышения безопасности граждан в цифровом пространстве. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Ключевой задачей станет борьба с кибермошенничеством, включая ужесточение контроля за оборотом банковских карт. Сейчас мы создаем не разрозненные решения, а многоуровневую систему, которая снизит риски для людей и осложнит работу мошенников», — подчеркнул Григоренко.
По его словам, новая стратегия направлена на пресечение схем обмана в онлайн-сфере. Ранее в Госдуме предложили запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или законных представителей. В киберполиции отмечают, что незнакомым людям не следует раскрывать личные данные, такие как номер банковской карты, срок ее действия и прочую информацию, чтобы не стать жертвой мошенников.
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