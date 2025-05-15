Встреча Зеленского и Эрдогана продлилась около трех часов

В Президентском комплексе в Анкаре завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились около трех часов. Об этом сообщает госагентство Anadolu.
«Переговоры Эрдогана с Зеленским завершились через 2 часа 40 минут», — сообщило агентство. По данным приложения AirNav, вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 по Москве, однако позже его перенесли на 16:30.
На 15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация уже прибыла в Турцию для участия в переговорах. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. После встречи с президентом Турции в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский планировал определить свою позицию относительно дальнейших действий по мирным переговорам с Россией.
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