Встреча Зеленского и Эрдогана продлилась около трех часов

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Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:30 по Москве
Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:30 по Москве Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Президентском комплексе в Анкаре завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились около трех часов. Об этом сообщает госагентство Anadolu.

«Переговоры Эрдогана с Зеленским завершились через 2 часа 40 минут», — сообщило агентство. По данным приложения AirNav, вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 по Москве, однако позже его перенесли на 16:30.

На 15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация уже прибыла в Турцию для участия в переговорах. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. После встречи с президентом Турции в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский планировал определить свою позицию относительно дальнейших действий по мирным переговорам с Россией.

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В Президентском комплексе в Анкаре завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры длились около трех часов. Об этом сообщает госагентство Anadolu. «Переговоры Эрдогана с Зеленским завершились через 2 часа 40 минут», — сообщило агентство. По данным приложения AirNav, вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 по Москве, однако позже его перенесли на 16:30. На 15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация уже прибыла в Турцию для участия в переговорах. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. После встречи с президентом Турции в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский планировал определить свою позицию относительно дальнейших действий по мирным переговорам с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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