Украина выступила с новым запросом к России на переговорах в Стамбуле

Ермак заявил, что Украина передала РФ список детей, которых хочет вернуть
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Ермак заявил, что украинская сторона передала России соответствующий документ
Ермак заявил, что украинская сторона передала России соответствующий документ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина на переговорах с Россией в Стамбуле передала российской стороне список детей, которых Киев хочет вернуть. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, комментируя прошедшую встречу делегаций. 

«Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей», — написал Ермак в своем telegram-канале. По словам главы офиса украинского президента, эти дети были якобы «незаконно вывезены» в Россию.

Сегодня, 2 июня, завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что в ходе встречи стороны договорились о новом обмене пленными и обменялись документами. URA.RU подробно рассказывает об итогах переговоров в текстовой онлайн-трансляции.

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Украина на переговорах с Россией в Стамбуле передала российской стороне список детей, которых Киев хочет вернуть. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, комментируя прошедшую встречу делегаций.  «Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей», — написал Ермак в своем telegram-канале. По словам главы офиса украинского президента, эти дети были якобы «незаконно вывезены» в Россию. Сегодня, 2 июня, завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что в ходе встречи стороны договорились о новом обмене пленными и обменялись документами. URA.RU подробно рассказывает об итогах переговоров в текстовой онлайн-трансляции.
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