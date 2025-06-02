Украина на переговорах с Россией в Стамбуле передала российской стороне список детей, которых Киев хочет вернуть. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, комментируя прошедшую встречу делегаций.
«Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей», — написал Ермак в своем telegram-канале. По словам главы офиса украинского президента, эти дети были якобы «незаконно вывезены» в Россию.
Сегодня, 2 июня, завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что в ходе встречи стороны договорились о новом обмене пленными и обменялись документами. URA.RU подробно рассказывает об итогах переговоров в текстовой онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.