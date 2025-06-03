ПВО России за ночь сбила восемь украинских беспилотников

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Над Крымом уничтожены три БПЛА ВСУ
Над Крымом уничтожены три БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили восемь БПЛА, запущенных с украинской территории. Об этом сообщило Минобороны России. 

«В период с 20.00 2 июня до 7.00 мск 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Крымом были уничтожены три дрона, над Курской и Белгородской областями — по два дрона, еще один был сбит над акваторией Азовского моря.

В ночь на 3 июня ВСУ нанесли массированные удары дронами по российским регионам, что произошло вскоре после завершения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. В Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников временно отключили мобильный интернет.

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В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили восемь БПЛА, запущенных с украинской территории. Об этом сообщило Минобороны России.  «В период с 20.00 2 июня до 7.00 мск 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Крымом были уничтожены три дрона, над Курской и Белгородской областями — по два дрона, еще один был сбит над акваторией Азовского моря. В ночь на 3 июня ВСУ нанесли массированные удары дронами по российским регионам, что произошло вскоре после завершения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. В Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников временно отключили мобильный интернет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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