ПВО России за ночь сбила восемь украинских беспилотников

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили восемь БПЛА, запущенных с украинской территории. Об этом сообщило Минобороны России.
«В период с 20.00 2 июня до 7.00 мск 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Крымом были уничтожены три дрона, над Курской и Белгородской областями — по два дрона, еще один был сбит над акваторией Азовского моря.
В ночь на 3 июня ВСУ нанесли массированные удары дронами по российским регионам, что произошло вскоре после завершения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. В Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников временно отключили мобильный интернет.
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