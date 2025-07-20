«Аэрофлот» меняет расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

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«Аэрофлот» переносит время вылета и отменяет рейсы из-за ограничений в Шереметьево
«Аэрофлот» переносит время вылета и отменяет рейсы из-за ограничений в Шереметьево Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, „Аэрофлот“ вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть деньги за билеты или оформить их на другие даты — вылеты возможны в течение ближайших 10 дней после отмененного рейса. Для возврата или перебронирования билета «Аэрофлот» рекомендует обращаться по месту приобретения: через сайт, контакт-центр, офис продаж или к агенту. При этом кассы авиакомпании в Шереметьево временно не осуществляют такие операции, а возврат денег за билеты, купленные у агентов или на сайтах-агрегаторах, производится только по месту покупки.

В компании подчеркнули, что все ее службы работают в усиленном режиме для минимизации сбоев и обеспечения информирования пассажиров. Клиентов просят следить за актуальной информацией о рейсах на онлайн-табло аэропорта, сайте авиакомпании и объявлениях по громкой связи. Обслуживание в ожидании рейса будет организовано в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.

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Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. «В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, „Аэрофлот“ вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота». Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть деньги за билеты или оформить их на другие даты — вылеты возможны в течение ближайших 10 дней после отмененного рейса. Для возврата или перебронирования билета «Аэрофлот» рекомендует обращаться по месту приобретения: через сайт, контакт-центр, офис продаж или к агенту. При этом кассы авиакомпании в Шереметьево временно не осуществляют такие операции, а возврат денег за билеты, купленные у агентов или на сайтах-агрегаторах, производится только по месту покупки. В компании подчеркнули, что все ее службы работают в усиленном режиме для минимизации сбоев и обеспечения информирования пассажиров. Клиентов просят следить за актуальной информацией о рейсах на онлайн-табло аэропорта, сайте авиакомпании и объявлениях по громкой связи. Обслуживание в ожидании рейса будет организовано в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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