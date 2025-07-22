Путин выразил соболезнования родным Председателя Верховного Суда России

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Путин выразил слова поддержки супругу и сыну Ирины Подносовой
Путин выразил слова поддержки супругу и сыну Ирины Подносовой Фото:

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным Председателя Верховного Суда РФ Ирины Подносовой. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте президента. Подносова скончалась 22 июля.

«Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери — Ирины Леонидовны Подносовой. Хорошо знал её на протяжении многих лет как порядочного человека, профессионала высочайшего класса», — написано в телеграмме. 

Кроме того, Путин отметил, что Подносова всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного отношения к избранному делу. На посту честно служила Отечеству и народу. 

Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. Она возглавила Верховный суд с 17 апреля 2024 года, сменив на этой должности Вячеслава Лебедева. По информации источника РБК, Подносова на протяжении года боролась с серьезным заболеванием. Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас выразил соболезнования, выделив ее профессионализм.

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным Председателя Верховного Суда РФ Ирины Подносовой. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте президента. Подносова скончалась 22 июля. «Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери — Ирины Леонидовны Подносовой. Хорошо знал её на протяжении многих лет как порядочного человека, профессионала высочайшего класса», — написано в телеграмме.  Кроме того, Путин отметил, что Подносова всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного отношения к избранному делу. На посту честно служила Отечеству и народу.  Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. Она возглавила Верховный суд с 17 апреля 2024 года, сменив на этой должности Вячеслава Лебедева. По информации источника РБК, Подносова на протяжении года боролась с серьезным заболеванием. Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас выразил соболезнования, выделив ее профессионализм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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