Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

Актриса театра и кино Анна Кузнецова, известная по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Тест на беременность», скончалась на 49-м году жизни. Причины смерти пока не уточняются.
«Артистка ушла из жизни накануне, 11 августа (причина смерти не называется)», — передает Майл.ру Кино. Кузнецова была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция», а также выступала в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» и «Таком театре» в Санкт-Петербурге. В ее фильмографию входят такие проекты, как «Батальонъ», «Великая», «Шеф», «Литейный», «Чужой район», «Последний ход королевы», «Первый отдел», «Ментовские войны», «Тест на беременность», «Прощай, „Макаров“» и другие.
