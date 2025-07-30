В МЧС прокомментировали информацию о химическом распылении над российским городом

МЧС: информация о распылении химических веществ над Нальчиком — фейк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о химическом распылении является фейком, заявили в МЧС
Информация о химическом распылении является фейком, заявили в МЧС Фото:

Сообщения о якобы запланированном распылении химических веществ с самолета над Нальчиком не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

«Распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества», — говорится в сообщении МЧС Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что над территорией республики будет проводиться авиационное распыление специальных химикатов для нейтрализации выбросов с одного из местных заводов. В МЧС категорически отвергли эту информацию.

Спасатели призвали жителей региона не поддаваться панике, не распространять непроверенные данные и получать информацию исключительно из официальных источников. Ведомство напомнило об ответственности за распространение ложных сведений, способных вызвать панику среди населения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сообщения о якобы запланированном распылении химических веществ с самолета над Нальчиком не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии. «Распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества», — говорится в сообщении МЧС Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что над территорией республики будет проводиться авиационное распыление специальных химикатов для нейтрализации выбросов с одного из местных заводов. В МЧС категорически отвергли эту информацию. Спасатели призвали жителей региона не поддаваться панике, не распространять непроверенные данные и получать информацию исключительно из официальных источников. Ведомство напомнило об ответственности за распространение ложных сведений, способных вызвать панику среди населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...