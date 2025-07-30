В МЧС прокомментировали информацию о химическом распылении над российским городом

Сообщения о якобы запланированном распылении химических веществ с самолета над Нальчиком не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.
«Распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества», — говорится в сообщении МЧС Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что над территорией республики будет проводиться авиационное распыление специальных химикатов для нейтрализации выбросов с одного из местных заводов. В МЧС категорически отвергли эту информацию.
Спасатели призвали жителей региона не поддаваться панике, не распространять непроверенные данные и получать информацию исключительно из официальных источников. Ведомство напомнило об ответственности за распространение ложных сведений, способных вызвать панику среди населения.
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