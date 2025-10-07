Пашинян оценил вклад Путина в развитие отношений Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление с днем рождения президенту России Владимира Путину. Об этом пишет «Спутник Ближнее Зарубежье».
«Премьер Армении Пашинян поздравил президента России Путина с днем рождения и подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между странами», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Путина поздравил также глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил значительный личный вклад президента России в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества стран. Помимо президента Казахстана главу России поздравил по телефону президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Уточняется, что во время беседы главы государств обсудили не только поздравления, но и актуальные вопросы двусторонних отношений.
