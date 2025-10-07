Алиев хочет провести военные учения тюркских государств

В своем выступлении Алиев отметил, что государства-участники активно сотрудничают
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения стран-участников Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает агентство АЗЕРТАДЖ.

«Предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств», — приводит слова Алиева АЗЕРТАДЖ. Заявление было сделано в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ. В своем выступлении Алиев отметил, что государства-участники уже активно сотрудничают в сферах военного и оборонного взаимодействия, а также в вопросах безопасности.

Организация тюркских государств (ОТГ) — это международное объединение, в которое входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей. Организация была создана с целью углубления политических, экономических и культурных связей между тюркоязычными государствами.

