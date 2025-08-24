Федор Бондарчук пообщался с режиссером Вуди Алленом на московском кинофестивале

Российский режиссер и телеведущий Федор Бондарчук на онлайн-встрече с российскими зрителями в рамках Московской недели кино пообщался с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом. Об этом пишут РИА Новости.
«Встречу с Алленом проводит российский режиссер, продюсер и телеведущий Федор Бондарчук», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Кроме того, на кинофестивале Вуди Аллен рассказал о своем отношении к российскому кинематографу и поделился взглядами на современные тенденции в мировом кино. Участники встречи также смогли задать вопросы режиссеру о его творческом пути, работе над последними проектами и планах на будущее. Аллен подробно остановился на особенностях сценарной работы и подчеркнул значимость личного стиля в кино.
