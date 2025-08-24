Удивившая Путина женщина рассказала про выбор профессии

Помощник капитана ледокола Вдовина: выбрала профессию из-за сохранения молодости
Сотрудник ледокола «Атомфлот» рассказала о выборе профессии на Севере
Сотрудник ледокола «Атомфлот» рассказала о выборе профессии на Севере Фото:

Второй помощник капитана компании «Атомфлот», структуры «Росатом», Нина Вдовина рассказала, что выбрала профессию в Арктике из-за сохранения молодости. Об этом сама женщина рассказала после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», — сказала Вдовина. Кроме того, она поделилась подробностями, рассказав об окончании школы в 2009 году и поступлении в колледж.

Вдовина также отметила, что именно специфика работы на ледоколах и климат региона способствуют поддержанию хорошего самочувствия и внешнего вида у членов экипажа. Она добавила, что молодежь все чаще выбирает морские профессии и проявляет интерес к работе в сложных условиях Арктики.

