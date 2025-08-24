Удивившая Путина женщина рассказала про выбор профессии

Второй помощник капитана компании «Атомфлот», структуры «Росатом», Нина Вдовина рассказала, что выбрала профессию в Арктике из-за сохранения молодости. Об этом сама женщина рассказала после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», — сказала Вдовина. Кроме того, она поделилась подробностями, рассказав об окончании школы в 2009 году и поступлении в колледж.
Вдовина также отметила, что именно специфика работы на ледоколах и климат региона способствуют поддержанию хорошего самочувствия и внешнего вида у членов экипажа. Она добавила, что молодежь все чаще выбирает морские профессии и проявляет интерес к работе в сложных условиях Арктики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.