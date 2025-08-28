В России вступают новые правила о лесном семеноводстве

С 1 сентября вступают в силу новые правила лесного семеноводства в России
Для мониторинга лесов разрешат использовать методы молекулярно-генетического анализа
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила лесного семеноводства, которые впервые закрепляют в законодательстве требования к качеству семян и саженцев. Изменения внесены в Лесной кодекс РФ, сообщили в правительстве.

«Новые нормы станут важным шагом в реализации поручения президента по сохранению и приумножению лесов», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова приводятся в telegram-канале правительства. Впервые вводится порядок сертификации семян лесных растений, что повысит качество посадочного материала.

Законодательство закрепляет требования к посевным качествам семян и саженцев: они должны подтверждаться анализом и выращиваться в специализированных питомниках. Также для мониторинга лесов разрешат использовать методы молекулярно-генетического анализа.

