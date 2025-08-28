Европа отказывается от традиционных ценностей в пользу милитаризации — так считает депутат парламента Молдавии, кандидат политических наук Богдан Цырдя. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».
«Европа идет по треку войны. Новая политика Брюсселя — это отказ от прежних гуманистических принципов и переход к логике военного противостояния. Это подтверждается как заявлениями европейских политиков, так и реальным увеличением военных бюджетов. <...> Так называемый „военный шенген“ теперь распространяется на Молдову», — подчеркнул депутат в ходе круглого стола. Он добавил, что подобные процессы затрагивают и Молдову, где реализуются инфраструктурные проекты для нужд альянса.
Цырдя отметил, что Молдове предоставляются кредиты на модернизацию дорог и мостов, чтобы обеспечить перемещение тяжелой техники НАТО. Депутат обратил внимание, что соседние с Россией государства становятся частью крупных геополитических проектов — «междуморья» или «анаконды». По его мнению, формируется новая перманентная структура внешнего влияния на регион.
Ранее эксперты и депутаты из России, Молдавии и Грузии также отметили усиление внешнего давления на постсоветские страны, в том числе Молдавию, через ужесточение контроля над общественным мнением, блокировку оппозиции и использование кредитов как инструмента влияния. В Молдавии был принят закон о борьбе с дезинформацией, позволяющий ограничивать критику власти, а также реализуются инфраструктурные проекты в интересах НАТО, подчеркнули эксперты.
