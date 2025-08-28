Бывшая жена Цекало подала иска в суд

Виктория Галушка подала иск на алименты с Александра Цекало
Цекало оставил семье особняк на Рублевке, а сам переехал в США с художницей Дариной Эрвин, пишут telegram-каналы
Цекало оставил семье особняк на Рублевке, а сам переехал в США с художницей Дариной Эрвин, пишут telegram-каналы

Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка подала новый иск о взыскании алиментов на двух общих детей. Предыдущее заявление отклонили из-за ошибки в оформлении.

«Суд отклонил первый иск. Вероятно, из-за того, что бумаги были поданы не туда», — поясняет издание Mash.

Виктория требует алименты на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила. После развода она сменила фамилию Цекало на девичью Галушка. Цекало оставил семье особняк на Рублёвке, а сам переехал в США с художницей Дариной Эрвин.

В определенный период имя шоумена Александра Цекало регулярно появлялось на телеэкранах, и его узнаваемость оставалась на высоком уровне. Благодаря своему артистизму и музыкальным способностям он завоевал широкую аудиторию поклонников. Однако в последнее время в СМИ практически не появляется информации о его деятельности. Редакция ura.ru предлагает ознакомиться с основными этапами его творческой биографии.

