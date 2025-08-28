«Яндекс» оштрафован за непередачу доступа ФСБ к умному дому «Алисы»

Яндекс оштрафовали за отказ предоставить ФСБ доступ к умному дому «Алиса»
Мировой судья судебного участка № 425 района Хамовники Москвы назначил штраф компании «Яндекс» за непредоставление ФСБ удаленного доступа к сервису умного дома на платформе «Алиса». Материалы дела предоставил Роскомнадзор после поступления запроса от ФСБ.

«Рассмотрев материалы, судья Владислав Пожиловский пришел к выводу, что вина „Яндекса“ полностью доказана. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, судом не установлено», — отмечается в постановлении, передает «Ведомости». За неисполнение предписания «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч рублей по факту невыполнения законного предписания. Спецслужбе не был предоставлен доступ к получению информации с умного дома станции Алисы.

Представитель компании на судебное заседание также не явился, решение принималось по совокупности письменных доказательств: административного протокола, копии письма ФСБ и выписки ЕГРЮЛ.

Ранее московские суды уже неоднократно штрафовали крупные IT-компании за несоблюдение требований российских властей, в том числе Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», за отказ удалить запрещенную информацию. Аналогичные меры применяются к российским и зарубежным интернет-компаниям в рамках усиления контроля над цифровыми сервисами и исполнения законодательства о хранении и предоставлении данных спецслужбам.

