Белоусов проинспектировал группировку «Центр»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел инспекцию войсковой группировки «Центр», в ходе которой командование и офицеры штаба предоставили ему отчеты о текущей ситуации и мерах по ликвидации сил противника. Об этом сообщило Министерство обороны URA.RU.
Как отмечается в заявлении ведомства, во время пребывания на командном пункте объединенной группировки войск «Центр» Андрей Белоусов заслушал доклады командования и офицерского состава, посвященные обстановке в зоне ответственности, а также действиям подразделений, направленным на уничтожение противника. «Главе российского военного ведомства доложили, что в объединении выполнено поручение Министра обороны РФ Андрея Белоусова по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в Минобороны.
Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук проинформировал министра о ходе выполнения боевых задач на различных операционных направлениях, с акцентом на использование беспилотной летательной техники, а также о состоянии материально-технического обеспечения войск. Кроме этого, начальник инженерных войск группировки войск «Центр» генерал-майор Андрей Гандзюк сообщил, что они изучают все данные о применении БПЛА в интернете.
