Минтруд хочет, чтобы женщины не выбирали между материнством и работой

Женщины в возрасте 30-39 лет в России должны получать такую демографическую поддержку, чтобы не сталкиваться с необходимостью выбора между карьерой и рождением ребенка. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина во время Восточного экономического форума.
«У нас максимальная по численности возрастная категория женщин сегодня — это поколение в возрасте 30-39 лет. Это женщины, у которых есть один или двое детей, но самое главное, что это работающие женщины. Когда идет вопрос о рождении третьего ребенка или о сохранении устойчивости своих позиций на работе, поверьте, этот выбор очень непростой. И нам нужно сделать все для того, чтобы такого выбора у женщины не было и не приходилось его делать», — заявила замминистра на сессии «Демографический Дальний. Управлять — значит предвидеть: демографический коридор возможностей», проходящей в рамках ВЭФ во Владивостоке.
По словам Ольги Баталиной, именно женщины этого возраста составляют сегодня самую многочисленную возрастную группу. Она также отметила, что вовлечение работодателей в поддержку женщин, решившихся на вторые и третьи роды, может дать ощутимый демографический эффект.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В работе форума принимают участие свыше 4,5 тысячи человек из более чем 70 стран и территорий. На этом же форуме Минтруд обратил внимание, что многие семьи с детьми берут в семейную ипотеку маленькие квартиры, непригодные для проживания с детьми.
