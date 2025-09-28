В США объяснили, как Россия собирается урегулировать конфликт на Украине

Россия намерена урегулировать конфликт на Украине на поле боя из-за отказа Запада и Киева признавать позицию Москвы. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет», — приводит слова Миршаймера ТАСС. Профессор подчеркнул, что этот вопрос будет решен на поле боя.
Эксперт также отметил, что требования Москвы были озвучены задолго до начала боевых действий, но их игнорируют долгие годы как на Украине, так и в европейских столицах. Миршаймер считает, что западные политики продолжают настаивать на условиях, которые российская сторона заведомо не примет. По мнению профессора, такая позиция только усугубляет военную конфронтацию и делает перспективы переговоров маловероятными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.