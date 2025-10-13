Трамп снова рассказал о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Трамп: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждалось множество интересных вещей
После встречи Путина и Уиткоффа Трамп спросил последнего, о чем они разговаривали, поделился лидер Штатов
После встречи Путина и Уиткоффа Трамп спросил последнего, о чем они разговаривали, поделился лидер Штатов

Спецпосланник США Стив Уиткофф в течение пяти часов обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным «множество интересных вещей». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в кнессете.

«Через пять часов он (Уиткофф — прим. URA.RU) вышел, и я спросил: „Что вы обсуждали пять часов?!“. Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», — заявил Трамп. Его слова приводит телеканал Fox News.

Ранее Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль для участия в саммите, посвященном ситуации в секторе Газа, а также выступить с речью в кнессете. У трапа самолета Трампа встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также Нетаньяху подарил американскому лидеру золотого голубя.

