Трамп: завершить СВО оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем востоке

Трамп раздосадовался, что завершил не тот конфликт, который планировал
Трамп раздосадовался, что завершил не тот конфликт, который планировал Фото:
Завершить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — заявил американский лидер. Его слова передает Fox News.

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем 10 октября. До этого стороны конфликта — Израиль и ХАМАС — договорились об исполнении первой фазы плана по завершению противостояния. Согласно достигнутым договоренностям, ХАМАС осуществляет освобождение израильских заложников, а Израиль выводит свои войска к установленной линии внутри сектора и организует освобождение из тюрем нескольких сотен палестинцев.

Ранее были переданы несколько групп освобожденных заложников представителям Международного комитета Красного Креста. Среди освобожденных оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

Согласно плану Дональда Трампа у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. На фоне прекращения конфликта американский лидер решил посетить Израиль.он Его визит запланирован на 13 октября. Там президент встретится с семьями заложников и выступит с речью в Кнессете.

