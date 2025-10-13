Трамп: завершить СВО оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем востоке

Завершить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — заявил американский лидер. Его слова передает Fox News.
Боевые действия в секторе Газа прекратились днем 10 октября. До этого стороны конфликта — Израиль и ХАМАС — договорились об исполнении первой фазы плана по завершению противостояния. Согласно достигнутым договоренностям, ХАМАС осуществляет освобождение израильских заложников, а Израиль выводит свои войска к установленной линии внутри сектора и организует освобождение из тюрем нескольких сотен палестинцев.
Ранее были переданы несколько групп освобожденных заложников представителям Международного комитета Красного Креста. Среди освобожденных оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.
Согласно плану Дональда Трампа у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. На фоне прекращения конфликта американский лидер решил посетить Израиль.он Его визит запланирован на 13 октября. Там президент встретится с семьями заложников и выступит с речью в Кнессете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.