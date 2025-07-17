17 июля 2025

Орбан назвал условие прекращения конфликта на Украине

Орбан: урегулирование конфликта возможно только при встрече Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан назвал условия окончания СВО
Орбан назвал условия окончания СВО Фото:

Конфликт на Украине может быть разрешен только при достижении соглашения между Россией и США и после личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конфликт не прекратится, пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение», — подчеркнул глава венгерского правительства в интервью YouTube-каналу Ultrahang. Он добавил, что такие договоренности должны охватывать широкий круг вопросов, включая не только Украину, но и ценообразование на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции и контроль над вооружениями.

Ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с лидерами НАТО заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и призвал к активным мерам по урегулированию конфликта. Он также выражал надежду на достижение договоренности с Россией по этому вопросу, а последний телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным состоялся 14 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт на Украине может быть разрешен только при достижении соглашения между Россией и США и после личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Конфликт не прекратится, пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение», — подчеркнул глава венгерского правительства в интервью YouTube-каналу Ultrahang. Он добавил, что такие договоренности должны охватывать широкий круг вопросов, включая не только Украину, но и ценообразование на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции и контроль над вооружениями. Ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с лидерами НАТО заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и призвал к активным мерам по урегулированию конфликта. Он также выражал надежду на достижение договоренности с Россией по этому вопросу, а последний телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным состоялся 14 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...