Хоббиты записали подкаст, Marvel — новое видео о премьерах, Ченнинг Татум написал детскую книжку, а Николай Дроздов покорил TikTok. Обо всём этом подробнее — в новой Афише URA.RU на среду.
Что сделать утром
С самого утра предлагаем вам оценить новый звездный подкаст — актеры из «Властелина колец» Доминик Монаган и Билли Бойд вчера выпустили дебютный сюжет о трилогии. В рамках подкаста The Friendship Onion («Луковое братство») актёры, сыгравшие хоббитов Мерри и Пиппина, будут рассказывать истории со съёмок, общаться с поклонниками в прямом эфире и проверять их знания вселенной «Властелина колец». Также они будут приглашать в своё шоу знаменитостей, в том числе других звёзд трилогии Питера Джексона. Первый выпуск уже доступен на всех платформах.
Что сделать днем
За обедом оцените иллюстрированную книгу «Единственная и неповторимая Спаркелла», которую во время карантина написал знаменитый голливудский актер Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Супер Майк») для своей дочери. Книга стала бестселлером среди детской литературы по версии The New York Times. На сайте книги также можно найти подарочный набор, который актер разработал вместе со своей пятилетней дочкой.
Соцсеть TikTok представила интерактивный видеогид по Русскому музею в Санкт-Петербурге. В нем снялись ученый-зоолог Николай Дроздов, телеведущая Ксения Дукалис, певица Юлия Савичева, группа IOWA, шоумен Тимур Родригез и другие. Также пользователи TikTok могут принять участие в квесте «Путешествия по Русскому музею» и челлендже #ИдувМузей. Задача последнего — записать короткое видео с перевоплощением в персонажей картин или скульптур из Русского музея. Необходимо подписаться на
Что сделать вечером
Вечером посмотрим новые промо от Marvel. Студия показала видео к фильму «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон и сериалу «Локи» с Томом Хиддлстоном. Первыми их смогли увидеть зрители церемонии MTV Movie & TV Awards. Посмотрим и мы:
Бонус оффлайн: с 17 мая стартует первый проект «Новые имена by Courvoisier» от Российского ресторанного фестиваля (РРФ). До 5 июня организаторы будут искать и поддерживать новые рестораны по всей России, которые открылись за последний год. Узнать имена участников можно будет совсем скоро на сайте фестиваля.
План на 19 мая мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в