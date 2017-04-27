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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:51  27 апреля 2017 3

Латвия дала гражданство артисту балета, эмигрировавшему в США

Михаилу Барышникову посвящают выставкиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Артисту балета Михаилу Барышникову дали гражданство Латвии, такое решение принял парламент Латвии — за особые заслуги Барышникова перед страной.

Вопрос предоставлении гражданства Латвии Барышникову сейм начал рассматривать в декабре прошлого года, напоминает «Русская планета». В итоге парламент единогласно принял положительное решение.

Барышников родился в Риге в 1948 году. Во время гастролей в 1974 году артист балета не стал возвращаться в СССР и остался в Канаде, после чего эмигрировал в США и получил там гражданство. Заслуженный артист РСФСР, номинант на премии «Оскар» (1978) и «Золотой глобус».

Татьяна Трушина
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