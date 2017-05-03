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03 мая 2017
Главные новости Москвы
21:45  03 мая 2017 0

Вандалы украли букву из логотипа «Евровидения» в Киеве. ФОТО

Не каждый житель Киева рад проведению "Евровидения"ФОТО: Ирина Литвинова/segodnya.ua
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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В Киеве неизвестные повредили логотип конкурса «Евровидение», установленный рядом с международным выставочным центром. Вандалы украли последнюю букву из надписи Evrovision, после чего бесследно исчезли.

В социальных сетях моментально началось обсуждение «обновленного» логотипа конкурса, который был установлен всего несколько дней назад. «Интересно, сколько букв доживёт? И недели не прошло, а буковки уже нет», — воскликнула автор фотографии Ирина Литвинова, пишет RT.

Ранее власти Киева сообщили об открытии фан-зон для иностранных туристов. По информации Госпогранслужбы Украины, на территорию страны уже прибыли почти 400 участников и членов команд песенного конкурса, передает телеканал 360.

Сергей Макеев
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