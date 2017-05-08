11:41 08 мая 2017 0

Ирина Шейк растит дочку от Купера Фото: Wikipedia

Брэдли Купер отрицает, что имеет дочь от челябинской модели Ирины Шейк. На телевизионных шоу артист неустанно твердит, что у него нет ребенка.

Не успели поклонники как следует порадоваться за пару Шейк и Купера, у которых родился первенец, как актер внес в бочку меда ложку дегтя. На телешоу у Эллен Де Дженерис, куда Брэдли пригласили обсудить его отцовство, он заявил: у меня нет ребенка. То же самое он сказал и на некоторых других каналах.



Как пишет «Комсомольская правда», поклонников озадачило такое поведение звезды, ведь папарацци уже успели сфотографировать его гуляющим с детской коляской. Также в фотокамеры попала Ирина Шейк в компании мамы Брэдли Купера, а в Интернете появилось свидетельство о рождении Леи Сен Шейк Купер, из которого очевидно, что артист дал дочери свою фамилию.

Некоторые пытаются объяснить загадочное поведение Купера тем, что он всегда болезненно реагировал на вмешательство СМИ в его личную жизнь. Так, голливудский актер судился с французским изданием за то, что оно разместило фоторепортаж о его романе с российской красоткой Шейк. Что интересно, этот суд Купер проиграл, судья счел его претензию к журналистам «смехотворной».