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08 мая 2017
07 мая 2017
22:27  08 мая 2017 0

Одесситы арестованы за флаг с орденом Отечественной войны

За флаг с изображением ордена одесситам грозит до 5 лет колонииФото: od.npu.gov.ua

Два одессита помещены в СИЗО за то, что ездили по городу с флагом, на котором изображен орден Отечественной войны.

Новые власти усиливают репрессии накануне Дня Победы. В понедельник, 8 мая, в Одессе были арестованы и помещены в следственный изолятор местные жители за то, что ездили по городу, прикрепив к автомобилю флаг с изображением ордена Отечественной войны, сообщает телеканал 360.

Желтое полотнище, на котором красовался орден, привлекло внимание местных националистов, которые трактовали это изображение как советскую символику, то есть нарушение закона о декоммунизации. Теперь одесситам грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщает сайт местной полиции, «сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ст. 436 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)».

Александр Лукманов
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