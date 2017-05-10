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10 мая 2017
12:37  10 мая 2017 3

Ученые заявили, что картофель помогает похудеть

Открытая лицензия 15.07.2015. Фастфуд., фастфуд, бургер, картофель фри
Блюда из картофеля вовсе не способствуют набору веса, как считалось до сих порФото: Pixabay

Употребление в пищу картофеля не противоречит здоровому образу жизни и не является фактором, приводящим к ожирению. К такому выводу пришли американские специалисты, считающие, что умеренное поедание картошки напротив, только способствует избавлению от лишних килограммов.

Для того, чтобы доказать верность своей гипотезы, ученые провели исследование среди 90 добровольцев, разделённых на три контрольные группы, сообщает Nation News. Участникам эксперимента был предложен соответствующий режим питания. Так, в первом случае диета была низкокалорийная с высоким гликемическим индексом. Во втором — низкокалорийная диета с низким гликемическим индексом. В третьем — питание подопытных ничем не было ограничено. Испытуемые в течение недели получали около семи порций пищи, приготовленной из картофеля.

После трехмесячной диеты контрольные замеры показали, что каждый из участников эксперимента похудел вне зависимости от предложенной ему диеты, что дало учёным право сделать соответствующие выводы.

Виктор Жуков
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