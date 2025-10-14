Живет на Украине и любит Францию: появился кандидат на пост премьер-министра Молдавии

Санду предложат выдвинуть на пост премьера Молдовы бизнесмена Александра Мунтяну
Президенту Санду предложат Александра Мунтяну на должность премьера Молдавии, заявил Гросу
Президенту Санду предложат Александра Мунтяну на должность премьера Молдавии, заявил Гросу Фото:

Бизнесмен и руководитель Французского альянса Молдавии Александр Мунтян будет предложен президенту Молдавии Майе Санду на должность премьер-министра. Об этом заявил спикер парламента и лидер политсилы Игорь Гросу в социальных сетях.

«После формирования парламентских фракций мы представим главе государства кандидатуру Александра Мунтяну, бизнесмена, руководителя Французского альянса Молдавии на должность премьер-министра», — заявил Гросу. Его заявление опубликовано на его странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Согласно информации местных СМИ, Мунтян более 20 лет живет на Украине.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам выборов правящая партия «Действие и солидарность» президента Санду набрала наибольшее количество голосов (50,2%). Тем временем оппозиционные партии набрали на выборах 49,8% голосов. Правящая партия должна будет сформировать кабинет министров, после чего Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.

