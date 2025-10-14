Живет на Украине и любит Францию: появился кандидат на пост премьер-министра Молдавии

Бизнесмен и руководитель Французского альянса Молдавии Александр Мунтян будет предложен президенту Молдавии Майе Санду на должность премьер-министра. Об этом заявил спикер парламента и лидер политсилы Игорь Гросу в социальных сетях.
«После формирования парламентских фракций мы представим главе государства кандидатуру Александра Мунтяну, бизнесмена, руководителя Французского альянса Молдавии на должность премьер-министра», — заявил Гросу. Его заявление опубликовано на его странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Согласно информации местных СМИ, Мунтян более 20 лет живет на Украине.
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам выборов правящая партия «Действие и солидарность» президента Санду набрала наибольшее количество голосов (50,2%). Тем временем оппозиционные партии набрали на выборах 49,8% голосов. Правящая партия должна будет сформировать кабинет министров, после чего Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
