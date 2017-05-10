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10 мая 2017
19:37  10 мая 2017 0

ФАС получила ходатайство о покупке медиахолдинга РБК

Атрибутика с логотипом РБК. Екатеринбург, логотип, рбк, росбизнесконсалтинг, айдентика
У ФАС просят разрешения продать РБКФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Медиавойны и перестановки в СМИ
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Ходатайство о приобретении 65,43% акций РБК поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщил начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Николай Карташов.

По словам Карташова, антимонопольная служба еще 28 апреля получила ходатайство о согласовании сделки. При этом сотрудник ФАС не стал уточнять, от кого именно поступило ходатайство, сообщает RNS.

Ранее стало известно о том, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин ведет переговоры с инвестгруппой «Онэксим» о покупке медиахолдинга РБК.

С 2010 года года контрольный пакет РБК принадлежал бизнесмену Михаилу Прохорову. В мае 2016 года холдинг покинули несколько руководителей и ведущих журналистов, в том числе шеф-редактор объединенной редакции РБК Елизавета Осетинская и главный редактор сайта РБК Роман Баданин. Одной из причин ухода называлось давление на редакцию со стороны чиновников, недовольных независимой политикой издания. Гендиректор холдинга Николай Молибог тогда заявлял, что редакторы «не смогли прийти к единому мнению по части важных вопросов» с руководством холдинга.

Нина Калинина
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