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16 мая 2017
23:23  16 мая 2017 4

Россия уступила США на ЧМ-2017 по хоккею

Открытая лицензия 09.06.2015. Хоккей., шайба, хоккей, ifqf
Российская сборная вышла в плей-оффФото: Pixabay

Игроки сборной России не смогли одолеть соперников из команды США в заключительном матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею. Игра прошла 16 мая в Кельне, завершившись со счетом 5:3 в пользу американцев.

Шайбы, направленные в ворота игроков США, забили Никита Гусев и Антон Белов. У американцев отличились дважды Кевин Хейз, а также Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон, передает телеканал 360.

Теперь сборная США занимает первое место в группе А. При этом российские хоккеисты смогли выйти в плей-офф, оказавшись на втором месте в группе.

Напомним, что ЧМ-2017 по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

Лев Истомин
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