08:51 17 мая 2017 3

В Госдуме ужесточают регламент Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Думский комитет по регламенту на заседании в минувший понедельник, 15 мая, одобрил изменения в работе Госдумы. Депутатов обязали уведомлять свои фракции о внесении «сырых» законопроектов, также прописан регламент отзыва эксцентричных законодательных инициатив.

Депутатов обязали уведомлять фракции о своих законопроектах. Под особое внимание должны попасть законы, которые не согласованы с экспертами, сообщает газета «Ведомости».

На «сырых» законах несколько раз попадались представители партии «Единая Россия». Издание приводит примеры скандальных законопроектов Виталия Милонова о дополнительных ограничениях для социальных сетей, Владислава Резника о допуске страховщиков к медицинской тайне, а также поправки в закон «О полиции» Василия Пискарева.

«Это борьба с эксцентричными инициативами и с ведомственным лоббизмом», — пояснила эксперт Ольга Савастьянова.

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина был разработан механизм отзыва законопроектов. По словам Севастьяновой, поставлена задача придумать такие поправки, чтобы была возможность отзывать «непроработанные инициативы» до попадания в повестку. Поводом для внесения поправки в регламент стала история с законопроектом о лишении приобретенного гражданства за терроризм. Депутаты внесли некорректную версию законопроекта, затем удалили ее из базы данных Думы, а спустя несколько дней внесли туда исправленную версию.

Регламент ждет еще одно нововведение: некачественные законопроекты смогут исправлять до второго чтения. При этом инициаторы законопроекта обязаны будут прислушиваться не только к мнению профильного комитета, но и комитета-соисполнителя. Ранее, как рассказывал источник издания, комитеты-соисполнители также давали свои заключения, но все они оказывались в шредере.