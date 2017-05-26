09:04 26 мая 2017 0

Вчера лучшим деловым людям Урала раздали награду Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Пятничное утро хорошо начинать с интересных новостей. А самые интересные новости есть только на «URA.RU», и самые важные из них — в этой подборке (которую, кстати, мы еще и рассылаем по почте — подписывайтесь).

И вот главное из того, что произошло за ночь:

В Тюмени впервые за 5 лет сорвано заседание думы. На этом заседании часть депутатских решений должны были признать нелегитимными. Все закончилось хуже, чем планировалось: народные избранники сбегали из зала заседаний. Коммунисты ссорились с единороссами, причем «красные» прикрывались именем Путина.

Бывший челябинский сенатор Константин Цыбко — один из немногих, кто не сбежал за границу по примеру депутатов и сенаторов, против которых возбуждались уголовные дела. Сейчас он мог бы лежать на пляже, а вместо этого ждет приговора (а прокуратура просит 14 лет). Почему он не пошел по стопам коллег — в нашем материале.

Вчера в Екатеринбурге назвали людей года по версии профсоюза олигархов Урала. Как прошла раздача премии «Номер 1», какие победители откровенно удивили гостей вечера — в фоторепортаже «URA.RU» с, возможно, главной в будущем тусовки деловых людей региона.

В среду Пермь должна была выйти в прямой эфир на центральном канале и показать стране выступления хоров. В итоге город попал на ТВ, но в хронику ЧП: во время выступления на детей упала огромная металлическая звуковая конструкция. Оказывается, во всем виновата одно sms, которое не получили власти.

История с обысками в «Гоголь-центре» и у худрука театра Кирилла Серебренникова бьет по зрителям, театральной общественности и репутации следствия, уверен режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов. Он встал на защиту коллег по цеху и поднял вопрос, который почему-то никто широко не обсуждает.

Уральские чиновники накручивают себе «лайки» (точнее, оценки «5» и отзывы «спасибо») на сайте народного контроля. «Накрученных» искусственно хороших отзывов очень много — почти 90%.