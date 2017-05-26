«Внимание на того, кто, прячась за большие имена, делает грязные дела»

20:10 25 мая 2017 2

Маски-шоу у дома Серебренникова бьет по репутации всех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева, задержанная по делу о хищении бюджетных средств, готова признать вину и пойти на сделку со следствием. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на ее адвоката Павла Теплухина. Во вторник, 23 мая, по делу о хищении порядка 200 миллионов бюджетных рублей был допрошен в качестве свидетеля художественный руководитель студии, режиссер Кирилл Серебренников. История дошла до президента, который в разговоре с актером Евгением Мироновым прокомментировал задержание фразой «Да дураки».

Об агрессии в отношении Серебренникова и том, кто может стоять за финансовыми махинациями в театрах, рассказал «URA.RU» режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов:

— Конечно, вся эта ситуация с «Гоголь-центром», точнее информация вокруг него, крайне некорректна и агрессивна. Это ярчайший показатель, как говорили в СССР, перегибов на местах. Та агрессия, которая обрушилась на Серебренникова, который не имеет никакого отношения к этому делу, и Гоголь-центр, который не имеет к этому скандалу никакого отношения, называется «кто-то сильно старается». Поэтому мне обидно: в нашей стране закон до сих пор избирательный. Он всегда почему-то жестоко карательный.

Я совершенно уверен, что за финансовые наказания должно быть наказание, но ни в коем случае нельзя подвергать сомнению репутацию людей, вина которых еще не доказана. Надо оберегать реноме. Органы власти должны переживать не только за свое реноме, но и за людей, которых они пытаются преследовать и разоблачать. Кому нанесли удар? Удар нанесен и зрителям, и театральной общественности, и органам следствия, это тоже удар по их репутации.

В этом скандале никто не выиграл: ни политики, ни следственные органы, ни зрители.

Я бы хотел, чтобы мы бережнее относились к людям, даже если они в чем-то виноваты. Не надо карательных мер: надо разобраться, поставить точки и наказать преступников. Как говорил Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но вор! Понимаете?! А оскорблять, прессовать, пугать невиновных людей? Я считаю, что это тоже преступление.

Театр — это очень сложный механизм: и административная, и хозяйственная, и творческая деятельность. Много странного в театральном «государстве». Вы будете смеяться: чтобы купить туалетную бумагу для театра, я должен покупать ее через тендер.

Я с нового года оплачиваю сам чай и кофе в театре, у нас нет возможности закупать их официально. Все в театре — через тендер. Это сделали для того, чтобы не воровали деньги.

Это идиотская система, она безумно тормозит процесс, по тендеру приходят очень странные люди, которые дают демпинговые цены и за качество никто не несет ответственность.

У меня предложение к моему государству, к политикам. Давайте договоримся раз и навсегда: в театре собрались люди, которые не собираются воровать, там подвижники, которые живут этим миром и им это нравится. Нужно доверять театрам больше.

А вот кто нарушил — кто совершил преступление, пожалуйста — в тюрьму. Перед законом равны все: и политики, и бизнесмены, и творцы.

Если кто-то вступает в финансовый сговор, крадет государственные деньги налогоплательщиков, то обязательно должно быть наказание, но это должно быть до-ка-за-но.

Может быть, стоит чаще разворачиваться к чиновникам и там искать проблемы. Почему-то государство позволяет им юлить с грантами, а тень падает на актеров и режиссеров.

Я считаю, что надо обратить внимание на мелкого чиновника, который прячется за большие имена, но делает свои грязные дела.