07:52 26 мая 2017 0

Центр «Народная экспертиза» ОНФ проверил отзывы граждан на сейте «Ваш контроль» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Существенная часть отзывов на сайте «Ваш контроль», где любой желающий может оставить свое мнение о качестве оказанной ему госуслуги, имеют признаки «накрутки». К такому выводы пришли эксперты ОНФ по результатам специального мониторинга, сообщили в пресс-службе организации.

Признаки «накрутки» выявились в отношении Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. По данным проверки, в январе—апреле 2017 года отзыв «Спасибо за разъяснения по заполнению новой формы 4-ФСС» встречается 90 раз, из которых признаки «накруток» имеют 72. Всего положительных отзывов с признаками «накрутки» данное подразделение Фонда получило 3 353 раза.

В целом было проанализировано 354 тыс. текстовых отзывов граждан, начиная с момента запуска портала в 2012 году. При этом 21% от общего количества отзывов с начала 2016 г. по 14 апреля 2017 года были оставлены в отношении одного и того же ведомства с разницей по времени не более 2-х минут, а 9,1% из них опубликованы сериями по 10 или более сообщений с интервалом в публикации до 2-х минут.

К примеру, межмуниципальному отделу ГИБДД «Верхнепышминский» в Свердловской области в 2017 году, граждане 101 раз разместили по 10-58 отзывов «спасибо» с оценкой «5», при этом разница между отзывами составляла менее 2-х минут. Таким способом было «накручено» 1880 отзывов из 3711 имеющихся на сайте.

По мнению экспертов ОНФ, это лишь дополнительно доказывает, что механизм оценки качества предоставления услуг на сайте «Ваш контроль» пока не стал действенным инструментом обратной связи между гражданами и государством. Интернет-ресурс «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru был создан в 2012 году с целью сделать процесс получения госуслуг удобным и соответствующим запросам граждан.