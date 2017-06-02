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02 июня 2017
01 июня 2017
07:19  02 июня 2017 0

Россия откажется от «Точки» к 2020 году

Ракетный комплексы Точка-У, ракетный комплекс, точка-у
ОТРК "Точка" был разработан почти 50 лет назадФото: wikimedia.org/Владислав Фальшивомонетчик

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» будут окончательно сняты с вооружения российской армии и заменены на более современные «Искандер-М» к 2020 году. К этому времени Минобороны РФ закончит формирование ракетных бригад, которые войдут в состав общевойсковых армий.

По информации газеты «Известия», в настоящее время в Вооруженных силах РФ две последние ракетные бригады заменят «Точки-У» на «Искандеры».

Дальность стрельбы ОТРК «Точка-У», разработанного еще в 1960-х годах, составляет 120 км. В 80-х годах ХХ века на смену «Точке» должен был прийти комплекс «Ока», однако он попал под сокращение в связи с советско-американским договором о ракетах малой и средней дальности. В связи с этим новый комплекс — «Искандер» — разрабатывался уже с учетом того, чтобы договор его не коснулся.

В итоге работы над «Искандером» были завершены лишь в 1999 году. Новейший ОТРК способен поражать цели на расстоянии до 500 км аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Каждая из них несет боевую часть весом до 500 кг.

Евгений Александров
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