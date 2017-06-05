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05 июня 2017
04 июня 2017
07:55  05 июня 2017 0

Путин посоветовал США не учить Россию жить, отвечая на вопрос о коррупции

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Америка постоянно поучает Россию, уверен президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин резко ответил журналистке NBC Мегин Келли на вопрос о коррупции в России «репрессиях» и «молчании диссидентов». Москва готова прислушиваться к комментариям только тогда, когда это делается конструктивно, пояснил он.

«Почему вам кажется, что вы имеете право задавать нам такие вопросы, причем постоянно? Поучать и давать уроки, как жить?», — задал ответный вопрос глава РФ, пишет «Газета.Ru».

Он прокомментировал частные некорректные заявления США в адрес России: «Мы абсолютно точно не будем это воспринимать, если подобные вещи будут использоваться в качестве инструмента политического конфликта».

Как писало «URA.RU» ранее, 2 июня в рамках Петербургского экономического форума Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны‍. По его словам, фундамент взаимного сотрудничества стран разрушился и такая ситуация не устраивает ни американский, ни российский бизнес.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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