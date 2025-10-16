Госдума обвинила Латвию в неонацизме

Госдума РФ на пленарном заседании приняла официальное заявление, в котором осудила политику Латвии в отношении российских граждан и назвала ее неонацистской, сообщает пресс-служба Госдумы. Заявление подготовлено по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина
«Мы решительно осуждаем очередной виток дискриминации Латвией граждан России, проживающих на ее территории, факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения не будут оставлены без внимания», — говорится в заявлении Госдумы. Заявление направят в ряд парламентов и международных организаций, среди которых ООН, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС и ряд других организаций.
Депутаты также призвали международное сообщество осудить, по их мнению, неонацистский курс латвийских властей и объединить усилия в борьбе с нарушениями прав человека, шовинизмом, ксенофобией и нетерпимостью. В заявлении отмечается, что ужесточенные требования к русскому национальному меньшинству в первую очередь затронули пожилых людей, которые не могут пройти предусмотренные процедуры по объективным причинам.
Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило изданию Politico, что 841 гражданин России, подпавший под вторую волну миграционных поправок, не приступил к легализации своего пребывания. Им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.